Effetto Sinner: la febbre dell’oro che esalta il tennis italiano

È straordinario l'Effetto Sinner che si riverbera sul tennis italiano, ufficialmente il più forte del mondo. Agli eccezionali risultati agonistici, sublimati dal Numero Uno, mattatore con Berrettini della riconquista Davis e dal trionfo delle azzurre di Tathiana Garbin nella Billie Jean King, si coniugano i risvolti legati alla diffusione della disciplina che conta quasi 2 milioni di praticanti , entro la fine dell'anno sfonderà il muro del milione di tesserati alla Fitp e registra 4.050 circoli affiliati alla federazione stessa . E ancora: le Atp Finals, assegnate all'Italia sino al 2030 , si sono rivelate un'autentica cascata d'oro per Torino e il suo territorio: complessivamente, gli spettatori sono stati 270 mila (+77% rispetto al 2023) e altri 33 mila non hanno trovato il biglietto perché tutto esaurito. L'impatto economico ha superato il mezzo miliardo di euro, generando 3.431 posti di lavoro , con un valore aggiunto al Pil italiano di 243 milioni di euro .

L'Effetto Sinner non finisce mai

Il ritorno in termini di entrate fiscali e previdenziali ha superato gli 84 milioni: per ogni euro investito nel torneo, lo Stato ne ha recuperati cinque. L'impatto economico complessivo è stato inferiore a Indian Wells e agli Internazionali d'Italia, ma è risultato due volte e mezzo superiore rispetto al Gran Premio di Monza di F1. A proposito degli Internazionali d'Italia: la prossima edizione è in programma dal 7 al 18 maggio 2025: ebbene, a meno di sei mesi dall'evento, il 70 per cento di biglietti è già stato venduto. L'Effetto Sinner non finisce mai.