Sinner o Berrettini? Binaghi fa un altro nome: “La vera sorpresa dell’anno”

Binaghi: "Paolini la vera sorpresa del 2024"

Binaghi che non dimentica certo Jasmine Paolini: "La vera sorpresa di quest’anno. Nessuno avrebbe mai pensato che potesse raggiungere questi risultati: dieci e lode". Ed ecco gli obiettivi per la prossima stagione: "è limitativo chiedersi quante Davis si possono vincere. Innanzitutto vogliamo vincere gli Internazionali d’Italia a maggio, sono 50 anni più o meno che non vinciamo. Poi credo ci si debba misurare su obiettivi più complessivi. Se Bellucci vince una partita torna tra i 100 e noi torniamo ad avere 10 giocatori tra i primi 100 (7 entro i 23 anni, ndr). Fognini e Nardi hanno appena vinto due Challenger. Dobbiamo crescere nel settore femminile. A breve rinforzeremo il settore femminile con qualche nuovo ingresso. Ci sta aiutando Roberta Vinci. Dobbiamo spingere di più sulle ragazze. Dobbiamo arrivare alla stessa situazione dei ragazzi, dieci nei primi cento". E si è tornato a parlare di Davis: "Non si può parlare solo di Coppa Davis in un calendario così intenso. Non si può sostenere questo ritmo e i ragazzi dovranno fare delle scelte. La fase finale in Cina a me sembra da pazzi, più probabile che in Cina ci vada la Billie Jean King Cup. Perché andare in Cina significa rinunciare ad almeno metà dei giocatori più forti al mondo. Gli altri fanno le regole noi vinciamo. Siamo la nazione più forte al mondo. Vale la dottrina di Sinner. Bisogna lavorare di più Avremo tutto il mondo contro. Siamo un grande paese. Dobbiamo essere orgogliosi".