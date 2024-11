"Paolini, il valore aggiunto e lo studio di Sinner: c'entra anche lo sci"

Sono passati appena cinque giorni dall’ultimo trionfo di un 2024 da favola per Jasmine Paolini, la storica conquista della Billie Jean King Cup, ma Renzo Furlan, a casa dopo tante settimane in giro per il mondo, dentro di sé sta già pensando a cosa fare per continuare a stupire. "È stato veramente un anno pazzesco se mettiamo in fila tutto – ammette il coach della n.4 del mondo – dal titolo 1000 a Dubai alle due finali Slam, dall’oro alle Olimpiadi in doppio, specialità in cui Jasmine e Sara hanno vinto quattro tornei, alla doppia qualificazione per le Wta Finals fino alla ciliegina del successo con la Nazionale a Malaga. Una stagione straordinaria, ma questa considerazione dura il tempo che dura, bisogna subito porre l’attenzione su come allenarsi per riuscire ad ottenere il massimo profitto nei prossimi impegni che ci attendono". La 28enne di Bagni di Lucca è in vacanza alle Maldive e al suo rientro inizierà la preparazione off-season in vista del 2025, con primo appuntamento la United Cup a Sydney.