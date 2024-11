Sinner, l’incredibile paragone del coach: coniato il nuovo soprannome

E adesso parlano tutti dell’Italia del tennis e del suo trascinatore, Jannik Sinner. Elogi e apprezzamenti arrivano da più parti e tutte autorevoli. Uno dei coach più famosi al mondo, Patrick Mouratoglou, ha affermato a “Tennis Majors” che Jannik può essere definito un Djokovic 2.0: "Credo abbia senso chiamarlo così perché il suo movimento e il suo contropiede hanno dell’incredibile. Sinner possiede le stesse qualità di Novak ma ha aggiunto il 2.0, perché sa esprimerle a maggior velocità e colpendo prima la palla. Ciò che lo rende assolutamente speciale, in una sorta di moto perpetuo, è la sua abilità di tenere un ritmo altissimo senza sbagliare. Si muove sempre in avanti. Questo rende estremamente difficile giocare contro di lui. In pratica, quando lo si attacca, lui contrattacca. È molto aggressivo, colpisce la palla in anticipo, non dà tempo ai suoi avversari di trovare contromisure e commette un numero molto basso di errori non forzati. Come fai a competere contro un ragazzo come lui?".