Caso Swiatek e caso Sinner, differenze e analogie: cosa farà la Wada?

Swaitek-Sinner, le differenze

Come Sinner, anche i precedenti e successivi test anti-doping di Swiatek hanno avuto esito negativo, contribuendo a dimostrare che l’assunzione della sostanza non è avvenuta in maniera prolungata o intenzionale. Iga ha comunque dovuto restituire il prize money (mentre dei punti non c’è traccia nel comunicato dell’ITIA) del torneo successivo al test positivo dello scorso 12 agosto, il Wta 1000 di Cincinnati. Anche nel suo caso la notizia non ha avuto immediata diffusione pubblica, poiché il ricorso di Swiatek a un tribunale indipendente - come quello di Sinner - ha dato esito positivo. La grande differenza con il caso di Jannik, tuttavia, sta nel fatto che Sinner non è mai stato sospeso e ha sempre potuto giocare perché è riuscito immediatamente a risalire alla fonte della contaminazione. Cosa che invece non è riuscita a fare Swiatek, o quantomeno non nei brevissimi tempi richiesti per non incorrere in sanzioni. Soltanto in un secondo momento la polacca ha capito da dove provenisse la contaminazione, appunto da un farmaco che nel suo Paese si trova comunemente in farmacia: non era quindi semplice per lei risalire alla fonte del “peccato originale”. Tra le righe della definitiva sentenza dell’Itia - che però, come accaduto con Sinner, potrà essere appellata tanto dalla Wada quanto dall’agenzia anti-doping polacca, la Polada - viene inserita la parola “significant” tra “no fault” e “negligence”. Se per Jannik era un imperativo “nessuna colpa né negligenza”, per Iga è un più sottile “nessuna colpa significativa né negligenza”. Anche così viene giustificato il mese di squalifica comminato a Swiatek, la cui vicenda tuttavia potrebbe non finire qui.