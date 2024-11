Sinner, caso doping, data ufficiale Tas: ecco quando sarà presa la decisione

Novità importante sul caso doping che coinvolge il campione italiano di tennis Jannik Sinner , che aspetta la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna . E dovrà aspettare ancora, almeno fino a metà febbraio. Il Tas , infatti, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista delle udienze che si terranno fino all'11 febbraio 2025 e tra queste non c'è quella relativa al tennista azzurro. In un anno ricco di trionfi, la vicenda Clostebol continua a tenere sulle spine l'altoatesino. L'Itia , l’Agenzia internazionale per l’integrità del tennis, aveva dichiarato Jannik innocente ma poi la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, ha deciso di presentare ricorso al Tas .

Sinner sulle spine almeno fino a febbraio

E la decisione del tribunale di Losanna non arriverà prima dell'11 febbraio. Sinner dovrà quindi convivere ancora per lungo tempo con l'incognita del caso doping, che rimarrà aperto almeno fino a pochi giorni prima dello swing sul cemento statunitense (Indian Wells-Miami). Proprio nel periodo in cui, a marzo 2024, è stata riscontrata la positività da Clostebol al campione azzurro. Il numero uno del ranking Atp, che sperava di 'togliersi il pensiero' il prima possibile (a inizio nuovo anno), dovrà invece giocare i primi tornei del 2025 (dagli Australian Open all'Atp di Rotterdam) con la preoccupazione relativa alla sentenza del Tas.