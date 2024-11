Djokovic spiega la scelta di Murray e svela: “L’ho colto un po’ di sorpresa perché…"

" Mi sono ritrovato a pensare alla prossima stagione e stavo cercando di comprendere di cosa avessi bisogno in questa fase della mia carriera. Dopo aver terminato il mio rapporto professionale con Goran Ivanisevic ci ho messo circa sei mesi per capire se avessi bisogno di un allenatore, e a questa domanda la risposta è stata affermativa, e chi potesse essere il profilo adatto. Dopo aver preso in considerazione svariati nomi, mi sono reso conto della necessità di avere nel mio box , in questo momento, qualcuno che abbia vissuto le mie stesse esperienze , possibilmente qualcuno che abbia vinto titoli Slam e che sia stato numero 1 del mondo . Allora io e il mio team abbiamo pensato ad Andy Murray, così ho deciso di chiamarlo e di vedere se la mia idea fosse realizzabile". Così, ai microfoni di Sky Sport Uk, Novak Djokovic ha commentato la propria scelta di affidarsi, per la prossima annata sportiva, allo scozzese ex leader del ranking Atp.

Djokovic-Murray, ex rivali

"L’ho colto un po’ di sorpresa, onestamente, perché non si aspettava un’offerta del genere. Ma ci siamo subito intesi e la sua risposta positiva è arrivata nel giro di pochi giorni. Non potrei essere più eccitato perché si tratta di una collaborazione che nessuno si aspettava, nemmeno io, ma è positiva per il tennis. Andy è stato uno dei miei più grandi rivali, abbiamo la stessa età e abbiamo giocato contro in tutti i più importanti campi del nostro sport. Non vedo l’ora di rimettermi all’opera per preparare la prossima stagione", ha aggiunto 'Nole' che, in carriera contro Murray, ha disputato 36 incontri, tra cui ben sette finali Slam: quattro agli Australian Open, una al Roland Garros, una a Wimbledon e una agli US Open.

Il tennis live: tutti i match in diretta