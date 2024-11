Rivoluzione antidoping, Sinner spera: il direttore Wada ammette il problema!

A breve si chiuderà uno dei capitoli più bui della giovane carriera da tennista di Jannik Sinner. Il Tas si esprimerà, in maniera definitiva e non prima di Febbraio, sul caso doping che ha riguardato il tennista azzurro, dopo l'assoluzione in primo grado e il ricorso presentato dalla Wada. La squalifica per un mese di Iga Swiatek, a causa di una "concentrazione incredibilmente bassa di trimetazidina", ovvero una sostanza vietata, ha riaperto il dibattito sulle stringenti regole antidoping in vigore nel mondo del tennis, con gli atleti coinvolti, anche in tono minore come Sinner, che possono andare incontro a una squalifica anche in caso di minima contaminazione accidentale.