Pietrangeli svalvola in tv: Sinner austriaco e poi stronca Berrettini

Nicola Pietrangeli, oggi 91enne, torna a far discutere dopo la vittoria dell’Italia in Coppa Davis per i suoi commenti, in particolare su Matteo Berrettini: “Le sue due partite sono state bruttissime”. Oggi l'ex tennista azzurro è tornato a parlare, con un breve intervento su Rai 3 nel programma Splendida cornice. Questa volta la frase ha riguardato Jannik Sinner: “Volevo dire del tutto spontaneamente che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi. E forse austriaco“. Sinner è nato Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, quindi è italiano: la sua famiglia è di madrelingua tedesca, come circa il 70% della popolazione dell’Alto Adige-Südtirol, territorio annesso all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale.