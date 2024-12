Sinner vi logora, ormai è chiaro: l’ex numero 1 totalmente fuori luogo

Quale carta posso giocare per provare ad avvicinare un numero 1 del mondo dominante come Jannik Sinner? Affidarmi come coach proprio a chi sul trono del tennis si è accomodato. Deve essere stato probabilmente questo il pensiero di fondo che ha indotto Novak Djokovic e Hubert Hurkacz a compiere un passo significativo in vista della prossima stagione. Magari ispirandosi a chi come Carlos Alcaraz, al momento il rivale più temibile per il campione azzurro e il più giovane a raggiungere la vetta del ranking, ha accanto un ex n.1 come Juan Carlos Ferrero. Il 37enne serbo, che in passato ha già lavorato con ex re della racchetta quali Boris Becker e Andre Agassi e a marzo aveva interrotto la collaborazione con Goran Ivanisevic, ha stupito con la scelta di ingaggiare il coetaneo Andy Murray (nato una settimana prima di Nole), definito «il coach perfetto per me ora»”.