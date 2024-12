L'Italia ospiterà la Final 8 di Coppa Davis fino al 2027: l'annuncio ufficiale

David Haggerty, presidente ITF, ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare con la Fitp per la Finale 8 della Coppa Davis. L'Italia ha una ricca storia nel tennis e una comprovata capacità di ospitare eventi sportivi di livello mondiale. Vorremmo ringraziare Malaga e l'Andalusia, così come Tennium e la nazione membro Itf, la Real Federación Española de Tenis (Rfet), per essere stati dei partner così grandiosi nell'aiutarci a portare l'evento a nuovi livelli negli ultimi tre anni. Siamo fiduciosi che nei prossimi tre anni, lavorando con la Fitp, potremo portare la Coppa Davis ancora più in alto, offrendo un'esperienza indimenticabile sia ai giocatori che ai tifosi".

Le parole di Binaghi

"Siamo entusiasti di essere stati scelti come ospiti e non vediamo l'ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i prossimi tre anni". Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis (Fitp), ha espresso il suo entusiasmo e orgoglio nell'ospitare la Finale 8 della Coppa Davis. Ha sottolineato non solo le recenti vittorie della squadra italiana di Coppa Davis, ma anche l'impressionante curriculum della Fitp nell'organizzazione di tornei di tennis di livello mondiale. "L'Italia ha gareggiato per la prima volta nella Coppa Davis quasi 100 anni fa ed è orgogliosa di aver sollevato l'iconico trofeo della Coppa Davis tre volte come campione del mondo. La Fitp si baserà sull'eredità italiana in questa competizione, lavorando a stretto contatto con l'Itf per offrire un evento spettacolare per i fan, nonché per costruire un futuro ancora più grande per la grande risorsa globale del tennis", ha aggiunto.