Berrettini e Arnaldi a Brisbane: ci sono anche Djokovic e Kyrgios

La stagione tennistica 2024, straordinaria per i colori azzurri con i successi di Jannik Sinner e il bis in Coppa Davis, si chiuderà con il Brisbane International presented by Evie, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio. Nel tabellone ci saranno anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, rispettivamente numero 34 e 37 del mondo. Il 23enne sanremese torna per la seconda volta a disputare il torneo sul cemento australiano dopo essersi fermato ai quarti lo scorso anno. Debutto assoluto, invece, per il 28enne romano, tornato ad alti livelli nel finale di stagione. "Ho sentito grandi cose sul torneo da altri giocatori nel circuito. Qui ho giocato solo la United Cup, conosco l'atmosfera e la passione dei tifosi", ha detto Berrettini, che può puntare a disputare l'Australian Open 2025 da testa di serie.