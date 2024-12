Sinner: “Ho visto il buio, mi sono sentito perso”. Su Wimbledon e Djokovic...

Non tutte le coppe conquistate da Sinner nel 2024 hanno potuto riflettere il sorriso del campione. Vedi lo Us Open, altro storico traguardo del numero 1 al mondo e del tennis italiano, con l'altoatesino che ha alzato le braccia al cielo senza eccedere con l'euforia. E non è tutta una questione caratteriale. Come ha ammesso lo stesso azzurro, la spada di Damocle del caso doping lo ha costretto a intervenire sui nervi prima ancora che sulle gambe. Un bivio emotivo dal quale Sinner ne è in parte (e momentaneamente) uscito nel post Coppa Davis, il titolo che ha coronato una stagione senza precedenti e che ha provocato in lui un momento di commozione subito notato dal compagno Berrettini . Mentre il tribunale sportivo è al lavoro per sentenziare sul grado di colpa e negligenza nella contaminazione di un miliardesimo di grammo di Clostebol, il leader mondiale si confronta giorno dopo giorno, notte dopo notte, con tutti gli scenari possibili che seguiranno all'udienza del Tas di Losanna - il cui calendario non riporta ancora la data relativa al caso in questione - . Intervistato da Esquire Italia , Sinner ha raccontato così la sfida extratennistica che lo intratterà fuori dal campo almeno fino a febbraio 2025.

Sinner: "Ho passato notti insonni"

"Non auguro a nessuno di passare i momenti che ho trascorso io. Ho visto il buio. Non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito perso. Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che c'era qualcosa in me che non girava bene. Ho passato notti insonni, perché anche se sei certo della tua innocenza, sai che queste vicende sono complesse. Tutti hanno detto subito la verità e questo mi ha permesso di giocare. Ma a Wimbledon, in campo, ero bianco come un fantasma, le cose non giravano". Sinner ha poi riavvolto il nastro della propria carriera, riconoscendo alcuni dei suoi avversari a cui ritiene di dovere di più in termini di crescita.