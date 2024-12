Sinner 2025, ufficiale la partecipazione all'Atp 500: ecco quale

Jannik Sinner scalda i motori per la prossima stagione. Archiviata una stagione inedita del tennis italiano con otto titoli e una Coppa Davis (la seconda consecutiva), il numero 1 al mondo guarda al calendario del 2025 e a tutti gli appuntamenti che lo attendono sul campo dove punterà a consolidare il primato in vetta alla graduatoria mondiale. Ma oltre alla stagione Atp, il campione azzurro è costretto a guardare anche un altro calendario, quello delle udienze del Tas di Losanna, incaricato di esaminare il ricorso della Wada sul caso Clostebol. Una spada di Damocle sull'altoatesino, che non ha nascosto di soffrire un carico di pressione non indifferente.