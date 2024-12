Sinner, il no a Sanremo e l’episodio Berrettini: “Non mi ha fatto sentire bene”

Il miglior tennista italiano aggiunge sul suo 2024: "Abbiamo avuto dei momenti non semplici quest'anno, in campo ho fatto delle cose incredibili ma fuori dal campo sono successe tante cose. Ho avuto intorno a me persone oneste, sono stati momenti difficili e ancora di più oggi devo ringraziare il mio team, la mia famiglia e il pubblico che mi ha sempre sostenuto". Poi conclude: " L'obiettivo del 2025? A Wimbledon stavo giocando molto bene, è un torneo in cui vogliamo fare bene. Ma è solo un torneo, ce ne sono tanti altri, per cui ci prepariamo e vediamo. Si riparte dagli Australian Open".

Berrettini sulla Davis

Il 2024 ha visto anche il grande ritorno di Matteo Berrettini: "E' emozionante e sono super felice. E' incredibile che sia già passato un anno, devo ringraziare tutte le persone che hanno fatto sì che potessi tornare. Ho scoperto quanto mi piace fare questo sport, mi sono guardato dentro e ho capito che è la cosa che spero potrò fare per più tempo possibile". Sulla Coppa Davis aggiunge: "Mettere il bene della squadra davanti a tutto è stato il segreto del nostro gruppo. Lacrime? Quello è stato un momento molto felice, un percorso iniziato insieme come squadra, anche da ragazzi che a Bologna ci hanno aiutato, in quelle lacrime a Malaga c’erano un po’ le lacrime di tutti”. Sul numero 1 del mondo scherza: “Anche a me piacerebbe essere Sinner, per sapere cosa si prova a non sbagliare mai e tirare sempre dentro. Sinner può migliorare? Sì, può sempre migliorare, chiediamolo a Vagnozzi che è lì, io non so in cosa potrebbe migliorare". Poi conclude: "Il futuro del tennis italiano? Speriamo di portare a casa qualche risultato perché quest'anno pochi".