Tsitsipas, è ancora polemica: la follia in auto indigna i social

Non è un bilancio felicissimo quello di Stefanos Tsitsipas, che saluta il 2024 con più polemiche che successi in archivio. Il tennista greco ha conquistato un solo titolo Atp, superando Casper Ruud in finale al Masters 1000 di Monte Carlo. Poi, una serie di pronostici traditi e il calo nella classifica mondiale che lo vede ora fuori dalla top ten, nello specifico all'undicesimo posto. Alle vicende sportive si sono poi aggiunti i rumor sulla vita sentimentale, dalla rottura con la tennista spagnola Paula Badosa agli attriti con il padre e allenatore Apostolos, poi degenerati in una lite in campo che ha messo fine alla collaborazione professionale tra i due. Per ultimo, il video pubblicato sui propri profili social dallo stesso Tsitsipas, in cui il tennista classe '98 ha si è reso protagonista di un momento controverso che ha scatenato non poche polemiche.