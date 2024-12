Tomba a bomba: "Sinner, ho fatto un sogno. Ora il silenzio cambia tutto"

Il ritiro da vincente

È sempre difficile stargli dietro quando parla. Alberto è un fiume in piena, che salta di qua e di là. Da un’imbeccata sulla Nazionale azzurra, il suo slalom diventa irresistibile, come ai bei tempi: «Le donne sono quelle forti. Aspettiamo: non è facile trovare il mio erede. Manca la costanza, qualcuno che vada in slalom e in gigante. In discesa tra gli uomini è già meglio; speriamo bene. Vedremo le prime gare del fine settimana in Sudamerica. Io ho smesso 26 anni fa. E’ bello sui social leggere come i bimbi di oggi a 6-7 anni, con un papà sportivo, sanno già tutto di me. Forse avrei potuto tirare avanti fino a Torino 2006. Così anche i ventenni si sarebbero ricordati meglio di me. Ogni tanto ci penso, con un po’ di rammarico. Ma come dice il mio club, ho chiuso la carriera da vincente, e ho fatto bene così. La Vonn se tornerà a fare la discesa libera deve fare attenzione, con tutti gli incidenti che accadono. Hirscher si è fatto male. Dopo tanti anni il fisico non è sempre al top. Se decidi di tornare, dovresti perfezionarti su una sola specialità».