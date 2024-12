Sinner, ne restano solo due: l'obiettivo del 2025 è andarli a prendere

Zero su nove. Fino a settembre dello scorso anno era il bilancio di Jannik Sinner contro due dei suoi più grandi rivali, Daniil Medvedev (0-6) e Novak Djokovic (0-3). In generale, nelle prime 13 partite giocate contro un top 5, l’attuale n. 1 Atp aveva rimediato soltanto sconfitte, vincendo complessivamente appena 5 set. Nella finale di Umago contro Alcaraz (luglio 2022) era arrivato il primo successo di rilievo per Jannik, seguito comunque da altri tre ko di fila che, dopo l’Australian Open 2023, avevano contribuito a farlo scivolare al n. 17 del mondo (e ad aggiornare il bilancio contro i primi cinque a un misero 1-16). Numeri che oggi sembrano impensabili, eppure erano tutti veri (e pure un po’ allarmanti).

Prima ancora di Medvedev e Djokovic, uno dei giocatori contro cui Sinner faceva più fatica era Stefanos Tsitsipas, tutt’ora uno dei pochi giocatori in vantaggio negli scontri diretti con Jannik (6-3). Proprio contro il greco, nel 2023 a Rotterdam, è iniziata l’inversione di rotta dell’altoatesino, che con una prestazione sublime vendicava la sconfitta in Australia di un mese prima. Per dare una misura concreta delle cose, da quel successo a oggi Sinner ha ottenuto 21 vittorie su 29 contro i primi 5. «Gli avete rotto talmente tanto le scatole che non batteva i top5 che adesso si è scatenato», aveva scherzato coach Vagnozzi l’anno scorso a Torino dopo la vittoria di Jannik contro Medvedev, che lo aveva portato a diventare il primo italiano di sempre in finale alle Atp Finals. «Penso però ci sia molto margine, non è ancora al suo livello massimo»: parole che oggi suonano quantomeno profetiche.

I precedenti ribaltati

Tornando a Medvedev e a Rotterdam 2023, fu proprio il russo a fermare Sinner in finale. A fine ottobre dello stesso anno, dopo aver battuto Dimitrov e Alcaraz, in finale a Pechino Jannik si ritrova di fronte lo stesso ostacolo, ma questa volta l’esito è diverso. Dopo 6 ko di seguito l’azzurro trova finalmente la chiave per sconfiggere Medvedev («un giocatore che mi ha spinto a migliorare tantissimo», ha ribadito ai Supertennis Awards mercoledì). Impresa che gli riesce poi a Vienna, a Torino e ovviamente in finale all’Australian Open. La crescita di Sinner è esponenziale e in poco più di 365 giorni lo porterà dov’è oggi.

A contribuire alla sua ascesa - quasi in contemporanea - è anche Novak Djokovic. Jannik lo batte per la prima volta nei gironi delle Finals 2023, poi ci perde in finale ma gli cancella tre match point consecutivi una settimana dopo in Coppa Davis e trionfa. Le operazioni di conquista del trono Atp iniziano proprio l’anno scorso a Malaga e proseguono in Australia, dove Nole non aveva mai perso in tutta la sua carriera dopo i quarti di finale. Dallo 0-9 di settembre 2023, il bilancio di Sinner contro Djokovic e Medvedev si è rivoltato come un calzino: 8-1 contro il russo e 4-1 contro il serbo, spazzati via sulla strada verso i titoli più importanti per uno spaventoso 12-2 complessivo. Tra gli obiettivi per il 2025 ci sarà anche quello di andare a prendere Carlitos Alcaraz, in vantaggio 6-4 negli scontri diretti e unico a essere rimasto imbattuto quest’anno contro il n. 1. Come ha già insegnato Jannik, tuttavia, ci vuole soltanto un po’ di pazienza. Neanche Roma è stata costruita in un giorno.