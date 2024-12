Australian Open, chi sono i 12 italiani al via. Con Sinner che difende il titolo

MELBOURNE (Australia) - La stagione tennistica 2025 è già alle porte con Jannik Sinner chiamato a difendere l' Australian Open vinto l'anno scorso. L'organizzazione dello slam australiano (al via il 12 gennaio) ha reso note le liste dei partecipanti all'edizione 2025 con presenti tutti i top 50 in entrambi i tabelloni con taglio al n° 98, il sorteggio si terrà il 9 gennaio. Riflettori puntati sul padrone di casa Nick Kyrgios che entra grazie alla classifica protetta. Infatti sono 6 per tabellone i giocatori col ranking protetto che, però, non potranno essere teste di serie: Carreno Busta , Opelka , Nishikori , Brooksby , Stricker e appunto l'australiano nel maschile. Bencic , McNally , Grabher , Burrage , Zheng Saisai e Kovinic nel femminile.

Le azzurre e gli azzurri a Melbourne

Nove gli italiani direttamente ammessi nel tabellone principale in singolare maschile e tre le azzurre nel tabellone femminile. I gocatori esclusi dal tabellone principale, quindi si giocheranno alle qualificazioni un posto, sono Mattia Bellucci, Sara Errani e Francesco Passaro.

Uomini : Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (17), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91), Luca Nardi (92).

: Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (17), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91), Luca Nardi (92). Donne: Jasmine Paolini (4), Elisabetta Cocciaretto (52), Lucia Bronzetti (77).

Matteo Berrettini, numero 34 e quindi non testa di serie (per sole 2 posizioni), partecipa all'Australian Open per la settima volta in carriera con la semifinale 2022 (battuto in quattro set da Nadal, poi vincitore del titolo) il suo miglior risultato nel torneo. Il romano e Lorenzo Sonego sono gli azzurri con più partecipazioni allo slam australiano (7) dopo ovviamente il veterano Fabio Fognini: il tennista ligure è nel main draw per la 17ª volta dove ha raggiunto quattro volte gli ottavi (2014, 2018, 2020 e 2021).