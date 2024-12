"Serena Williams come Michael Jackson": è bufera sui social, lei sbotta

Serena Williams si è sbiancata la pelle? La dura replica

Tra i tanti messaggi ingiuriosi, c'è stato anche chi ha scritto che la tennista "si sbianca la pelle come Michael Jackson". Ai leoni della tastiera, Serena ha replicato a muso duro: “Per voi haters là fuori, non mi sbianco la pelle”, poi la minore delle sorelle Williams ha spiegato: “Esiste una cosa chiamata luce solare e in quella luce solare si ottengono colori diversi“. E ancora: “Trovo ridicolo che tanti pensino che mi sbianchi la pelle”. La campionessa di tennis ha poi proseguito: "Sono una donna nera e amo chi sono, amo il mio aspetto. Questo non è da me. Quando mi sono fotografata indossavo del trucco di scena, mi serviva per aiutare mia figlia e i suoi amichetti nella recita di classe". Concludendo: “Anche la carta da parati che ho in bagno, essendo dorata, mi illumina il volto e mi fa splendere il colore della pelle. Il colore che non ho mai sbiancato". Le accuse rivolte alla campionessa di tennis sembrano un esempio lampante di come, nonostante l’impegno costante per cause importanti come la lotta al razzismo e alla discriminazione, si possa essere bersaglio di critiche ingiuste e infondate. Williams, infatti, non solo è stata un’icona del movimento Black Lives Matter, ma ha anche dedicato gran parte della sua carriera a sensibilizzare il pubblico sulle disparità di genere e razziali nello sport.