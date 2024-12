Sinner dice tutto: Wimbledon, la frase su Schumacher e presto sulla Ferrari?

Sinner e l'assalto a Wimbledon

Sinner chiude un 2024 incredibile nel quale ha riscritto la sua storia e quella del tennis azzurro e mondiale: conquistata la vetta della classifica mondiale, si è portato a casa prima l'Australian Open e poi lo US Open, infine ha firmato il bis con l'Italia in Coppa Davis. Per il prossimo anno l'obiettivo è l'assalto al Roland Garros e a Wimbledon, tornei vinti da Alcaraz in questa stagione: "Wimbledon è il torneo in cui ho più rimpianti - ammette -, stavo giocando molto bene e ho perso quella partita (ai quarti con Medvedev al 5°, ndr), è uno sport imprevedibile". Tornando ai motori, l'altoatesino non rivela se ha comprato o meno una Ferrari ("Non lo voglio ancora dire" dice sorridendo), poi chiosa: "L’anno scorso ad Alicante siamo andati spesso a correre sui kart. A Montecarlo a volte vado al simulatore con Antonio Giovinazzi".