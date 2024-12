Swiatek e caso doping: clamorosa cifra spesa per l'avvocato e 'reazione violenta'

Iga Swiatek , ex numero uno del tennis femminile e attuale seconda nel ranking mondiale, è stata ospite di un noto programma della tv polacca, dove ha fatto alcune rivelazioni circa i costi sostenuti per difendersi dall'accusa di doping. La tennista è risultata recentemente positiva alla trimetazidina (sostanza vietata, utilizzata principalmente nel trattamento d'angina pectoris) in un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 agosto. " Ho guadagnato molto e posso permettermi di spendere soldi per la mia difesa senza batter ciglio. Questo fatto sicuramente ha aiutato. Ho speso circa 70mila dollari per un avvocato americano e 15mila euro per esami e test ", ha ammesso la campionessa.

Iga Swiatek, lo shock subito dopo la positività

"Ho perso anche il mio premio in denaro a Cincinnati, ma a dire il vero non mi importava. La cosa più importante era dimostrare la mia innocenza. Ho indicato questi importi in modo che le persone siano consapevoli dei problemi affrontati dagli atleti che non guadagnano tanti soldi come me, o che praticano altri sport in cui i guadagni sono molto più bassi", ha proseguito Swiatek. Poi ricordando lo shock vissuto nell'apprendere della sua positività alla trimetazidina (sostanza che poi il tribunale dell'International Tennis Integrity Agency ha ritenuto, in base alla ricostruzione fatta da Iga e confermata dalla casa produttrice del prodotto, essere contenuta per errore in una fiala di melatonina) ha affermato: "La mia reazione è stata molto violenta. Era un misto di confusione e panico. Non sono riuscita a finire di leggere l'email perché stavo già piangendo. I miei agenti erano con me perché eravamo ad un servizio fotografico. Mi hanno detto che la mia reazione era come se qualcuno fosse morto o fosse successo qualcosa di grave alla sua salute"...