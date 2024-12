Sinner pazzesco, la Wada costretta a cambiare regolamento! Cosa sta succedendo

Prodotto contaminato e Fonte di contaminazione

Tra i cambiamenti che verranno introdotti nel regolamento WADA a partire dal 2027 ce ne sono alcuni che sembrano direttamente collegati proprio alla vicenda che ha coinvolto Jannik Sinner e, nel caso fossero già in vigore, semplificherebbero enormemente la sua difesa. Ad esempio, il concetto di “Prodotto contaminato” sarà sostituito da quello di “Fonte di contaminazione”. Prendiamo il caso di Iga Swiatek, che la cui squalifica è stata considerevolmente ridotta rispetto ai due anni di squalifica base che si applicano per la prima violazione in caso di assunzione non volontaria: ciò è stato possibile perché ha presentato prove convincenti affinché l'International Tennis Integrity Agency accettasse che non le si possono imputare significative colpe o negligenze per quel che concerne la sua positività alla Trimetazidina (TMZ). Nello specifico, dal momento che la sostanza proibita era entrata nel suo organismo a causa di una contaminazione di un prodotto legale - 2-3 pillole di melatonina - che aveva assunto, è stato possibile applicare la regola 10.6.1 del regolamento WADA, che permette una riduzione fino al 100% dei due anni di squalifica prevista. Una regola che, tuttavia, dal punto di vista formale, non sarebbe applicabile nel caso di Jannik Sinner, in quanto la sua assunzione del prodotto proibito - il Clostebol è un ingrediente dichiarato della Trifodermina - non è avvenuta a causa di una contaminazione di un prodotto legale, ma attraverso la trasmissione accidentale dal suo fisioterapista Giacomo Naldi. In questo caso, quindi, si dovrebbe applicare la regola 10.6.2 che, quando un atleta non presenta colpa o negligenza significativa, ma non può neppure imputare la positività a un “prodotto contaminato”, prevede una possibile riduzione della pena solamente fino al 50% del massimo previsto, quindi fino a un anno.