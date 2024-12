Sinner, Bolelli e Vavassori: l'Italia trionfa nel mondo dei tifosi, i premi ATP

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner , primo tennista italiano a diventare leader del ranking mondiale , è stato insignito del "Fans' favourite - singles" durante gli ATP Awards 2024 , vale a dire il premio riservato all'atleta di singolare preferito dai tifosi. Del resto, l'anno si appresta a volgere al termine è stato quello della svolta per il talento altoatesino: iniziato con ben sedici vittorie consecutivo e il suo primo torneo Slam, gli Australian Open a Melbourne, è stato poi arricchito dai Masters 1000 di Miami, Cincinnati e Shanghai , dagli Us Open e dalle Nitto ATP Finals , chiudendo infine con lo storico 'bis' con l'Italia in Coppa Davis .

I numeri di Sinner

Il 23enne di San Candido è soltanto il 3° atleta nell'era Open a vincere i suoi primi due titoli del Grande Slam nella stessa stagione, un'impresa compiuta l'ultima volta dall'argentino Guillermo Vilas nel 1977. In 79 partite (73-6), non ha mai perso una partita in due set, eguagliando così Roger Federer, 19 volte vincitore del Fans' Favorite. Sinner, tuttavia, non è la prima volta che sale sul podio degli ATP Awards: era stato infatti nominato 'Newcomer of the Year' nel 2019 e 'Most Improved Player of the Year' e 'Fans’ Favourite honours' lo scorso anno.