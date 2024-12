“L’autocontrollo di Sinner, McEnroe, l’Apartheid e le tante risse sfiorate…”

Lei per anni ha avuto l’onore e l’onere di gestire un numero 1 del mondo come John McEnroe. Quale caratteristica accomuna i primi del ranking?

"Lo esemplifica oggi Jannik Sinner. Alla fine di ogni torneo, in ogni intervista, sottolinea sempre come voglia continuare a migliorare. Se lo dice il migliore del mondo è naturale pensare cosa ci sia dietro al successo sul campo. La stessa cosa la facevano Nadal, Federer, ancora prima Sampras, Agassi, Edberg, Becker. Pensiamo a Djokovic e a quello che ha fatto quest’anno alle Olimpiadi. Ha dato l’impossibile per vincere quell’oro che ancora gli mancava. Il carattere e la personalità sono le note comuni dei grandi, ognuno con le proprie caratteristiche".

Cosa pensa di Sinner?

"Che mi ha stupito prima, durante e mi stupirà ancora. Ha sempre avuto in mente il progetto di crescita. Lo ricordo a Milano quando vinse il Next Gen. Pochi giorni dopo preferì non essere convocato in Coppa Davis, traguardo sommo per un giovane come era lui allora. Un segnale forte di quanto già in quella fase fosse importante una giusta programmazione. Mi ha stupito in stagione per l’autocontrollo dimostrato nella gestione della nota questione 'Clostebol'. Ha accettato il ricorso WADA dicendo che era diritto dell’organismo farlo, proseguendo comunque il suo percorso agonistico, e abbiamo visto con quali risultati. È un grande personaggio senza essere 'personaggio', naturalmente vicino a tutti, compagni di gioco, avversari, pubblico, grandi e piccole cause".

Nei prossimi anni l’Italia sarà chiamata a organizzare ancora grandi eventi. Le Finals fino al 2030 e dal 2025 al 2027 anche le Finals 8 di Davis Cup. Cosa significa?

"Una sorta di riconoscimento per le capacità dimostrate dalla FITP, meritato. Arriveremo per le Finals a dieci anni consecutivi come Londra. Ricordiamo sempre che il nostro fiore all’occhiello è quello degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, da dove parte tutto".