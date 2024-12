Sinner, il segreto è nel calcio: mancino come i numeri 10 più forti del mondo

Dopo aver sventolato la bandiera a scacchi nel Gran Premio di Formula 1 di domenica scorsa ad Abu Dhabi, Jannik Sinner è a Dubai per la preparazione in vista della prossima stagione dove è chiamato a confermare il suo ruolo di re del tennis mondiale ed un paio di titoli Slam (Aus Open e Us Open). Due settimane di lavoro intenso - dopo qualche giorno di vacanza seguito all'accoppiata da favola del titolo alle Nitto ATP Finals a Torino e del bis in Davis con la nazionale azzurra a Malaga - per il 23enne di Sesto Pusteria nella metropoli araba insieme ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, al preparatore atletico Marco Panichi ed al fisioterapista Ulises Badio . L'altoatesino tornerà poi a casa per festeggiare il Natale in famiglia prima di ripartire in vista dell'Australian Open dove difenderà il titolo conquistato un anno fa.

Sinner show anche a calcio

Sinner non giocherà alcun torneo prima ma testerà la condizione nell'"Opening Week" (7-10 gennaio), un torneo-esibizione per beneficenza che si disputerà per quattro serate sulla Rod Laver Arena, al quale dovrebbero partecipare anche Alcaraz, Djokovic, De Minaur, Popyrin e Zheng Qinwen. Sinner ha scelto il caldo "moderato" di Dubai per la preparazione off-season pianificata dopo i test medici al J Medical di Torino, ed un hotel direttamente sul mare: proprio qui, tra un allenamento e l'altro, si è esibito in una partita di calcio in spiaggia, testimoniata da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, nella quale si è messo in luce con alcuni colpi per nulla banali, su tutti un doppio passo prima di tirare e segnare. Agli occhi più attenti non sarà sfuggito un particolare: destrimano quando si cimenta con il tennis, con la sfera tra i piedi predilige l'arto mancino. Ad ogni modo, per quanto riguarda gli allenamenti, utilizza i campi del Jumeirah Al Qasr, alternando palestra, tennis ed analisi di situazioni di gioco. Un mini-ritiro alla ricerca di una privacy difficile da mantenere e l'azzurro visti i tanti bambini che si erano radunati a bordocampo per vederlo fin dalle prime sedute non si è tirato indietro prestandosi per selfie e firmando autografi.