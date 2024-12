Sinner-Kyrgios, agli Australian Open può succedere subito: "Ecco cosa gli farò"

"Io non ho fallito nessun test antidoping, qui non c'è nulla di personale. Perché dovrebbe essere una questione personale cono Iga Swiatek ? Non ho niente di personale nei suoi confronti. Tutti dovrebbero competere alla pari, questo che mi fa incazzare. Quando guardo Roger e Djokovic . Sono degli dei ai miei occhi. Quando hai uno di noi quattro come Isner , Querrey , Sock , Johnson , contro uno di loro sento che ci sono molti fan che vogliono che facciamo bene perché siamo persone con cui ci si può identificare. Ci vedi al bar a bere qualcosa, siamo umani. Questi ragazzi hanno già un vantaggio perché sono semplicemente degli dei. Poi se prendono tutti questi altri farmaci per migliorare le prestazioni, mi fa solo arrabbiare. Io non l'ho mai fatto. Non lo farò mai.

Kyrgios: "Bevo e mi metto con le spalle al muro da solo"

"Bevo alcol e potrei non dormire quanto dovrei. Mi sto già mettendo con le spalle al muro da solo. Poi devo scendere in campo e questo tizio si sta spalmando una pomata su tutto il corpo, allora non è giusto. Ecco perché sono arrabbiato per questo. Una volta che vieni scoperto non puoi comportarti come se fossi la vittima. Questo è ciò che mi fa incazzare ancora di più. Sono tipo 'aspetta un attimo... sei responsabile del tuo team, vero?'. Diciamo che usciamo e andiamo a una festa. Come può succedere nel nostro sport che qualcuno venga punito con una squalifica di 2 anni per aver trascorso una serata fuori rispetto a qualcuno che sta effettivamente cercando di migliorare le proprie prestazioni? Hanno entrambi torto, ma non c'è discussione su chi sia peggio".