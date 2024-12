Kyrgios, annuncio a sorpresa: ecco con chi giocherà il torneo di doppio a Brisbane!

MELBOURNE (Australia) - Nick Kyrgios sta continuando la sua preparazione al ritorno, gli Australian Open sono il grande obiettivo del tennista australiano che scenderà in campo con classifica protetta. Kyrgios che potenzialmente potrebbe affrontare nel suo cammino proprio la sua ossessione ovvero Jannik Sinner, una sfida che l'australiano brama come raccontato nel po: "Voglio davvero giocare contro Sinner, lo sto aspettando. È una cosa a cui penso da tempo.Se dovessimo giocare contro agli Australian Open riuscirei a spostare ogni persona del pubblico contro di lui. Sono pronto a scatenare una rivolta, lascerei da parte ogni rispetto e farei assolutamente di tutto per vincere". Parole importanti di un tennista che però è fermo a più di un anno (ultimo tornei Stoccarda 2023) e ha sempre dovuto convivere con un fisico precario. Per cercare di ritrovare il feeling con la pallina il tennista australiano giocherà un torneo pre-Australian Open sia in singolare che in doppio.