Sinner è il più cercato su Wikipedia nel 2024

Sinner da padrone

Jannik Sinner (5.023.355 visite): il tennista italiano si guadagna il titolo di voce più letta nei primi sei mesi dell'anno, stravincendo anche in questo caso: un successo “piccolo” rispetto a quelli sul campo, ma che riflette bene un 2024 eccezionale, durante il quale è diventato il nuovo numero uno del ranking ATP.

Società Sportiva Calcio Napoli (2.863.957 visite). Il grande interesse verso la voce sembra principalmente dovuto alla stagione 2023-2024, che aveva visto la squadra terminare al 10° posto in campionato e mancare la qualificazione alle coppe europee. La stagione 2024-2025, per cui il Napoli si è affidato al tecnico Antonio Conte, ha finora mostrato un cambio di passo, con gli azzurri coinvolti nella lotta per il titolo nazionale.

Rai (2.400.763 visite). Il servizio pubblico italiano ha tagliato due importanti traguardi nel 2024: il settantesimo anniversario dall’inizio delle trasmissioni televisive, iniziate il 3 gennaio 1954, e il centesimo dalla prima messa in onda dei programmi dell’Unione radiofonica italiana, antenato della stessa Rai. Con tutta probabilità, però, ci sono stati altri fattori che hanno contribuito al terzo posto in classifica: innanzitutto, il successo dell’ultimo Festival di Sanremo curato da Amadeus così come della serie Mare fuori, del talk show Belve e delle miniserie dedicate a personaggi del calibro di Franco Califano, Guglielmo Marconi e Mike Bongiorno. Anche la scomparsa degli storici giornalisti Franco Di Mare e Luca Giurato ha contribuito non di poco ad aumentare il numero delle visite.

Facebook (2.280.076 visite). Si possono individuare più motivazioni alla base della popolarità della voce sulla piattaforma di Meta: in primo luogo, i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Facebook, approdata ufficialmente online il 4 febbraio 2004. Inoltre, il social network co-fondato da Mark Zuckerberg è stato al centro di diverse controversie: ad esempio, il coinvolgimento nelle indagini della Commissione Europea sulla concorrenza nel mercato digitale, e gli scontri con la stampa australiana sulla promozione dei contenuti giornalistici che hanno portato alla chiusura della sezione “news” di Facebook nel Paese, oltre che in Canada.

Italia il Belpaese di tutti

Italia (2.018.285 visite). Nessuna sorpresa: l’Italia resta il Paese a cui gli italiani sono tutti indissolubilmente legati, qualunque sia la parte della penisola (o del mondo) in cui leggono Wikipedia. Nel corso dell’anno, oltre al consueto rinnovo delle feste della Liberazione (25 aprile) e della Repubblica (2 giugno), il Paese è stato interessato dalle recenti elezioni europee, oltreché da 7 elezioni regionali e 29 amministrative nei comuni capoluogo. Inoltre, l’Italia è stata rappresentata in numerosi eventi sportivi, a partire dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

Mango (cantante) (1.941.212 visite). Il cantautore originario di Lagonegro, scomparso nel dicembre 2014, ha un posto anche nella classifica di fine anno grazie al notevole picco di visualizzazioni ricevuto a febbraio. Mango precede la figlia Angelina, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, da cui era stato omaggiato durante la serata delle cover con un’interpretazione de La rondine, uno dei suoi brani più famosi.

Angelina Mango (1.870.711 visite). Nel corso del 2024, la cantautrice figlia di Mango e Laura Valente ha tagliato numerosi traguardi importanti della sua giovane carriera: non solo la vittoria a Sanremo con il brano La noia, ma anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest di Malmö. L’artista ha riscosso successo anche grazie al suo album d’esordio, Poké melodrama e del singolo Per due come noi, in collaborazione con Olly e JVLI.

Campionato europeo di calcio 2024 (1.781.970 visite). La 17° edizione degli Europei di calcio si è tenuta quest’estate in Germania per la terza volta nella sua storia. Nonostante l’Italia sia stata eliminata negli ottavi di finale dalla Svizzera, la competizione ha visto sia percorsi sorprendenti, come nel caso di Georgia e Turchia, che eliminazioni più o meno clamorose, fra cui quelle degli stessi Azzurri, del Belgio e dell’Ucraina (estromessa solo per via della differenza reti).

Omicidi di Elisa Claps

Omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite). La tragedia riguardante la ragazza sedicenne di Potenza, sparita nel nulla nel 1993 e ritrovata morta solo nel 2010, è tornata al centro dell’attenzione di molti grazie al documentario Dove Nessuno Guarda di Pablo Trincia e alla miniserie televisiva Per Elisa - Il caso Claps, diretta da Marco Pontecorvo e realizzata con il contributo diretto della famiglia Claps.

Povere creature! (1.694.016 visite). Chiude la classifica di fine anno il film del regista greco Yorgos Lanthimos, adattamento dell’omonimo romanzo pubblicato nel 1992 dall’autore scozzese Alasdair Gray. Presentato già a Venezia nel 2023, dove aveva vinto il Leone d’oro al miglior film, nel 2024 Povere creature! è stato premiato con due Golden Globe e quattro Oscar, incluso quello come Miglior attrice protagonista ad Emma Stone.