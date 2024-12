Sinner e il ritorno in campo: quando giocherà la prima partita del 2025

Archiviato un 2024 storico, con ben dieci successi - la Coppa Davis con la Nazionale italiana, le Nitto Atp Finals di Torino, due tornei del Grande Slam, gli Austrialian e gli Us Open, tre Masters 1000, a Miami, Cincinnati e Shanghai, due Atp 500, a Rotterdam ed Halle, e il Six Kings Slam - Jannik Sinner è al lavoro per preparare la nuova stagione. Sull'altoatesino numero uno del ranking mondiale pende ancora la spada di Damocle legata al ricorso della Wada sull'assoluzione per il caso doping ma, ad ogni modo, si trova attualmente a Dubai, dove recentemente si è messo in luce anche in una partita di beach soccer.