Zverev, giudizio netto su Sinner: "Lo conosco da quando aveva 16 anni..."

Anche Alexander Zverev riconosce la superiorità di Jannik Sinner dopo il folgorante 2024 dell'altoatesino . Il numero 2 del mondo, che presto inizierà la propria stagione difendendo il titolo vinto lo scorso anno con la Germania in United Cup, ha parlato di diversi temi nell'intervista pubblicata dalla testata tedesca Tennis Magazin. Tra questi, ovviamente, il numero 1 azzurro e del ranking Atp, per il quale ha espresso una certa ammirazione. Nell'intervista, già anticipata nei giorni scorsi, Zverev ha sorpreso tutti, aprendo alla possibilità di avere Boris Becker sulla propria panchina in futuro. Nella giornata di oggi, poi, Tennis Magazin ha pubblicato diversi estratti del video realizzato sul proprio sito.

Zverev, elogio a Sinner

Da qui, dunque, le parole su Sinner: "Lo conosco da quando aveva 16 o 17 anni. All'epoca si allenava con Riccardo Piatti vicino a Montecarlo. Ogni volta che pioveva, la gente andava lì perché lì c'era una sala, per questo ho avuto modo di conoscerlo già da ragazzino". Il tedesco ha poi aggiunto: "In termini di tennis, merita assolutamente di essere il numero 1 al mondo. Ha vinto due titoli del Grande Slam, tre titoli Masters 1000 e le Finals Atp. È il miglior giocatore del mondo, ha vinto più titoli". Tanta la stima per il numero 1 del mondo che ora si prepara per ripartire in questo 2025.