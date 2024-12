Anna Kalinskaya, il divieto su Sinner e la lezione più grande

Per la Kalinskaya, Melbourne è stato un momento importante che le ha dato la carica per i Dubai Tennis Championships , dove ha sconfitto due giocatrici top 10 per ottenere una semifinale contro l'allora numero 1 del mondo Iga ?wi?tek. Stranamente, “quella settimana non mi sentivo bene”, ha ricordato Kalinskaya. “Fin dall'inizio non ero sicura di poter giocare questo torneo. Quindi, fin dalla prima partita, la mia mentalità è stata diversa. Poiché non sapevo per quanto tempo potevo stare in campo, quindi dovevo essere super concentrata. Mi piace molto giocare contro i migliori giocatori. Mi emoziona molto". Al termine di un combattuto tre set, Kalinskaya ha siglato la vittoria più bella della sua vita con un drive-volley di rovescio vincente. Anche se ha perso la finale contro Jasmine Paolini, ha già fatto capire che nel tour WTA, ultra-competitivo, è ormai una forza da non sottovalutare.

Kalinskaya star anche sui social

Al netto delle sue brillanti performance in campo, Kalinskaya non passava certo inosservata, considerata tra le tenniste più affascinanti dell'era moderna. Per molti, rievoca Anna Kournikova, soprannominata Special K, che ha raggiunto il numero 8 del mondo nel novembre 2000 e ha vinto due titoli di doppio agli Australian Open (nel 1999 e nel 2002) in coppia con la grande Martina Hingis. La tennista russa vanta già 413mila follower su Instagram, dove è solita condividere immagini tennistiche mescolate a scatti che la ritraggono in giro per le città del mondo in abiti da sera di grande effetto. “Mi piace molto vestirmi bene e uscire per una bella cena o una serata con gli amici”, ha detto la sportiva, per poi aggiungere: “Soprattutto quando viaggio in città come Parigi, mi sento ispirata a vestirmi un po' di più e a calarmi nell'atmosfera della città”...