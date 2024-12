"Kyrgios, ora basta insulti e minacce a Sinner": l'Atp deve intervenire

A tre settimane dall'Australian Open (Melbourne, 12-26 gennaio), cresce la mobilitazione mediatica dei tifosi in difesa del Numero Uno del mondo, indecentemente attaccato da Nick Kyrgios, tennista per mancanza di prove, ossessionato da Sinner al punto da vomitargli addosso contumelie e insulti a ogni pié sospinto. L'Atp non può più far finta di niente e deve intervenire per emarginare il seminatore d'odio australiano. Più che mai tempestivo, sotto questo aspetto, l'appello rivolto da un gruppo di sportivi che ama e segue il tennis all'Association of Tennis Professionals presieduta da Andrea Gaudenzi: "Chiediamo all’Atp di prendere posizione in maniera formale e sostanziale riguardo ai continui attacchi, alla diffamazione e ai messaggi d’odio di Nick Kyrgios nei confronti dei suoi colleghi. Il ruolo dello sport e di quelli che lo rappresentano, è di rispettare i valori fondanti di rispetto e realtà. Nessuno ha il diritto di privare lo sport di queste pietre miliari che lo definiscono, e dalle quali le persone sono ispirate per un mondo migliore e a cui i giovani possono guardare come modelli di vita. Siamo costernati e preoccupati dalla malvagie espressioni di Nick Kyrgios, anche in memoria degli atti violenti avvenuti per mano di fanatici fomentati dall’odio. Questo tipo di condotta non è tollerata in un circuito che protegge i giocatori da queste forme di abuso come espressamente dichiarato nel regolamento dell’ATP”.