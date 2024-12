“Basta, non c’è nulla di illegale”: Sinner, le leggende del tennis sono con te

Sinner e il ritorno in campo

Sinner il più cercato su Wikipedia

Le parole di McEnroe

McEnroe, parlando al podcast di Andy Roddick, si è soffermato su Sinner coinvolgendo anche Iga Swiatek: "Sono dalla parte di chi ha volontà di accettare la sua spiegazione. Essendo una persona che ama vedere lo sport giocato ad alto livello, sarebbe un vero peccato pensare che uno di questi due giocatori possa essere coinvolto in qualcosa del genere. Il mio atteggiamento quindi è di credere ai giocatore. Agli US Open ci hanno spiegato in modo chiaro che in Sinner c’era un ‘milionesimo di qualcosa’, non so cosa di preciso ma sembra davvero un niente. Spero solo che questo fatto sia un qualcosa che non crei problemi seri al nostro sport" ha detto l'americano.