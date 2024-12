Sinner, Kyrgios e Mahut: che caos! L’ultima impietosa stoccata

Nick Kyrgios da un po' di tempo fa parlare più per le sue esternazioni che per le prestazioni sul campo da tennis. Il 29enne di Canberra ha preso di mira il numero uno Jannik Sinner e ipotizzando uno scontro all'Australian Open, torneo tra l'altro vinto lo scorso anno dall'altoatesino, ha detto: "Se dovessi affrontarlo a Melbourne, farei in modo che ogni singola persona del pubblico si scagli contro di lui. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta. Il rispetto lo butterei fuori dalla finestra, farei di tutto per batterlo".

Mahut difende Sinner e affossa Kyrgios In "soccorso" del 23enne è intervenuto il francese Nicolas Mahut, che ha commentato: "Sinner vincerebbe comodamente. Kyrgios non gioca da molto tempo e ovviamente può sognare il titolo agli Australian Open, ma deve anche rimanere realista. Anche se il pubblico si fomenta, partecipa e entra nella partita prevedo un 6-3 6-3 6-3 per l'azzurro" .

Kyrgios e la replica a Mahut Kyrgios, che tornerà a disputare un torneo ufficiale nel Tour ATP dopo più di un anno e mezzo di stop al Brisbane International, non ha perso tempo e ha replicato: "Non credo che al mondo importi molto quello che dice Nicolas Mahut. Era un grande giocatore di doppio, ma non ha avuto la mia carriera in singolare. Probabilmente è per questo che ha questa opinione, che per me non significa niente".

