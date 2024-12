Fonseca, trionfo Next Gen e ora sfida Sinner: "Mi rivedo in lui, mi ha detto..."

GEDDA (Arabia Saudita) - Il brasiliano Joao Fonseca ha vinto le Next Gen Atp Finals a Gedda, in Arabia Saudita . Il 18enne di Rio ha battuto in finale col punteggio di 2-4, 4-3, 4-0, 4-2 lo statunitense Learner Tien, che aveva già sconfitto nella fase a gironi. Fonseca, giocatore più giovane del torneo e attuale n.145 al mondo, ha vinto tutte le cinque partite dall'inizio della competizione e succede al serbo Hamad Medjedovic nell'albo d'oro che comprende i nomi di Jannik Sinner , Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas.

Fonseca e il consiglio di Sinner

Fonseca è il secondo più giovane di semprte a conquistare il torneo (18 anni e 4 mesi) dopo Jannik Sinner. E proprio al numero 1 del mondo si ispira il golden boy brasiliano che ha dichiarato: "Molti ottimi giovatori hanno vinto le Next Gen, ma quello in cui mi rivedo è Jannik Sinner: lo ammiro per la sua capacità di restare lucido, concentrato in ogni momento". Pronto a sfidarlo in futuro, magari ricordando il suo consiglio: "Quando lo incontrai nel 2023 alle ATP Finlas a Torino mi consigliò di dedicarmi subito al circuito, senza aspettare, mentre io avevo in mente di iscrivermi all'università".