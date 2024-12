'Metodo proibito', c'è un nuovo caso di doping nel tennis: di chi si tratta

Max Purcell, vincitore nel doppio a Wimbledon nel 2022 e quest'anno allo US Open, salterà il primo Slam della stagione 2025, l'Australian Open. Il 26enne di Sydney, infatti, è stato sospeso provvisoriamente per aver violato le norme antidoping. A dare la notizia è stata l'International Tennis Integrity Agency (Itia), con il diretto interessato che ha ammesso di aver utilizzato un "metodo proibito" e "ha chiesto una sospensione provvisoria il 10 dicembre", specifica Itia senza fornire ulteriori dettagli sul reato. Lo stop provvisorio è scattato il 12 dicembre, in attesa delle conclusioni dell'indagine e di una decisione sulla sanzione, aggiunge l'Agenzia. Purcell ha vinto sull'erba dell'All England Club nel 2022 insieme al connazionale Matt Ebden, poi gli US Open insieme a Jordan Thompson, anche lui australiano. La Federazione australiana di tennis (TA) ha insistito sul fatto che la sospensione "non era legata all'uso di un prodotto dopante ma piuttosto a un metodo proibito".