"Giocavo perché dovevo. Sinner come Djokovic, ecco perché": parla Berrettini

Gli incontri importanti e le parole su Sinner

Il premio Comeback Player of the Year, assegnato al tennista che più di tutti ha saputo superare le difficoltà per tornare ai vertici, è stato un riconoscimento al suo percorso unico. Matteo ha commentato: "Non è tanto la voglia di vincere, ma la voglia di non perdere. Io sto talmente tanto male quando perdo, che non posso permettermi di creare qualcosa che poi non mi aiuti a vincere". Per la sua crescita tennistica sono stati fondamentali due incontri: quello con l'allenatore Vincenzo Santopadre e con Adriano Panatta. Non meno importante è stato il ruolo del suo team e del nuovo approccio adottato dopo il cambio di allenatore. Non è stato facile interrompere il rapporto lavorativo con Santopadre: "Abbiamo capito che per il bene della nostra relazione personale, dovevamo prendere strade diverse sul piano professionale". E su Sinner, ha sottolineato: "Quello che fa Jannik (Sinner ndr), in maniera eccelsa, è quello che fa Novak: ti portano al tuo limite e una volta lì non è che ti dicono, ok, adesso tienilo per tre ore, vediamo se ci riesci. E questa è una cosa che fanno veramente in pochi. Infatti, le partite che perdono sono poche". Parlando del rapporto con il fratello Jacopo, Berrettini ha detto: "Per me siamo ancora quei due bambini che giocavano con i palloncini in casa, fingendo di essere tennisti".