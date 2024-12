"La mia fortuna a 13 anni è stata incontrare lui": Sinner, famiglia e idoli

Jannik Sinner svela i modelli della sua sua vita

I modelli a cui si è ispirato Jannik Sinner? Il campione di tennis non ha dubbi al riguardo: "Punti di riferimento? Per me è sempre stato, e lo è ancora, il mio papà perché lavorava tantissimo. Andava via il mattino e tornava dopo di me a casa. Però arrivava ed era sempre felice di essere con la famiglia o di giocare a tennis con me, nonostante dopo 10 ore di lavoro capisco che puoi non avere voglia. Ma lo faceva per amore. Per me è sempre stato il mio riferimento". Anche mamma Siglinde è stata una figura importante per il tennista: "Mia mamma uguale. Tornava a casa e doveva mettere a posto gli appartamenti (gestiva una casa vacanze, ndr) e poi casa nostra. C'era tanto amore e non ti accorgevi mai che per loro era stata una brutta giornata, li vedevi sempre felici. Poi magari avevano zero voglia di andare a lavorare, ma mi davano tanta energia positiva. Certo, mi piacerebbe conoscere Cristiano Ronaldo, LeBron James e tanti altri sportivi, ma una parte molto importante me l'hanno data i miei genitori"...