Sinner, Natale sugli sci e in famiglia. Il programma di Jannik verso gli Australian Open

Natale in famiglia, nella sua Sesto Pusteria, per Jannik Sinner che nel giorno di festa anche quest'anno non ha voluto rinunciare a una sua tradizione, quella di una sciata. Così questa mattina ha inforcato gli sci, come faceva da bambino, e si è concesso qualche 'passata' sulla pista Belvedere, in quel di Plan de Corones dove, quasi a voler rimarcare la sua passione per lo sci alpino, lo si è visto muoversi con una certa maestria. Oggi il numero 1 del tennis mondiale - tornato in Italia per trascorrere il Natale in famiglia dopo due settimane di allenamento a Dubai e prima di partire per l'Australia - è salito sulle vette dell'Alta Badia per una giornata all'insegna del divertimento e dello sci, come confermano una serie di foto pubblicate sui social di suoi amici e conoscenti. "Esattamente un anno dopo, nel giorno di Natale, ma in un luogo diverso. Auguri a tutti con quella che ormai possiamo dire essere diventata una 'foto di rito'", ha scritto l'amico Stefano Del Vecchio pubblicando una foto con Sinner taggato anche nel post.