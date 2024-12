Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti: Australia-Hong Kong tennis dell'altro mondo

Il futuro è adesso. E non è una frase fatta quando si parla del circuito del tennis mondiale che praticamente non conosce pause o quasi. Con la United Cup, competizione a squadre al via venerdì 27 dicembre in Australia (Sydney e Perth le sedi di gara), scatta infatti la stagione 2025. Un evento che segnerà una svolta, visto che verranno sperimentati i time out , in questo caso denominati "mini break": durante i match di doppio misto sarà possibile richiederne uno a coppia (di 60”), solo quando si è al servizio ma non tra la prima e la seconda palla, attraverso un grande cicalino rosso per discutere della strategia e della tattica riunendosi nel proprio angolo. C’è anche l’Italia tra le nazioni che proveranno questa novità: inserito nel gruppo D, il team capitanato da Renzo Furlan affronterà la Svizzera domenica 29 dicembre (alle 7.30 del mattino) e poi la Francia nella notte italiana tra il 30 e il 31 dicembre.

A difendere i colori azzurri saranno in questo caso Jasmine Paolini (la n.4 del mondo è già tornata in campo negli Emirati Arabi per la World Tennis League, torneo di esibizione sul cemento di Abu Dhabi) e Flavio Cobolli, affiancati da Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Sara Errani e Angelica Moratelli. Ha scelto di iniziare l’anno a Brisbane, Atp 250 al via domenica, Matteo Berrettini. Dopo aver rifinito la preparazione in Spagna, con allenamenti anche con Carlos Alcaraz, il romano grande protagonista del trionfo in Coppa Davis non disputerà poi altri tornei prima degli Australian Open, che tornerà a disputare due anni dopo l'ultima volta.

Nella capitale del Queensland, con un cast di partecipanti di primo livello, a cominciare da Novak Djokovic (a caccia dell’agognato titolo n. 100, traguardo superato solo da Jimmy Connors e Roger Federer), Grigor Dimitrov e Holger Rune, sarà in gara anche Matteo Arnaldi, già da un mese nel continente down under dove ha festeggiato la laurea della fidanzata Mia e testato i campi di Melbourne: il sanremese giocherà poi anche ad Adelaide (dal 6 gennaio), dove nelle qualificazioni dovrebbe partire la stagione di Fabio Fognini.