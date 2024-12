Berrettini a Brisbane è già una star: si presenta così. "Voglio il meglio"

Matteo Berrettini è diventato il numero 6 del ranking mondiale alla fine di gennaio 2022 dopo essere entrato in semifinale agli Australian Open, sconfitto poi da Rafa Nadal in quattro set. Pochi mesi prima, l'italiano aveva stupito tutti raggiungendo la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic e mirava a diventare uno dei più grandi tennisti del decennio. Vincitore a Stoccarda e nel Queens, un infortunio ne ha minato la carriera, tenendolo lontano dai ampi per diversi tempo. Ora quel periodo fatto di ricadute è stato archiviato dal tennista romano: "L'anno scorso ho saltato il tour australiano e ho iniziato la stagione a marzo, quindi sono molto felice e orgoglioso di me stesso per essere qui in questo momento. Ho lavorato molto duramente per tornare al mio miglior livello". Berrettini si è presentato a Brisbane in gran forma, affrontando i primi allenamenti senza maglia in attesa di conoscere il suo primo avversario nell'Atp locale.