Sinner abbraccia Kyrgios: la foto è virale. Nick la vede e…

C'è da tempo un clima pesante tra Kyrgios e Sinner, nato dopo il caso Clostebol che ha coinvolto l'altoatesino quest'anno. Il Tribunale Indipendente dell'ITIA ha poi assolto l'azzurro basandosi sui fatti e sulla scienza, ma la WADA ha comunque deciso di fare ricorso al TAS di Losanna per approfondire ogni dettaglio. Da questo momento, il tennista australiano non ha mai perso occasione per lanciare accuse e frecciatine all'altoatesino, utilizzando spesso i social come palcoscenico. L'australiano ha poi fatto lo stesso con Iga Swiatek e il connazionale Max Purcell mostrando un certo disappunto per il modo in cui hanno gestito le questioni.