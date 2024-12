"Paolini, ecco quando c'è stato lo scatto. Segreti? Se li conoscessi..."

La stagione è già cominciata per Renzo Furlan . Il coach ed ex n. 19 del mondo è a Sydney , capitano dell’Italia nella United Cup, terza edizione del torneo a squadre. Il debutto è domenica il 29 contro la Svizzera: «Fare il capitano è sempre una bella esperienza, anche se personalmente non è il mio primo obiettivo. Lo faccio in quanto coach della numero 1 della squadra, Jasmine Paolini e cercheremo di dare come sempre il massimo».

Siamo in tema di botti di fine anno. Quali potrebbero essere i vostri? «Il botto in genere è quando vinci delle partite che non ti aspetti. Per quelli dunque speriamo bene».

Facciamo un passo indietro, alla chiusura della scorsa stagione in chiave personale, con il premio assegnatole dalla Wta di coach dell’anno. Quali emozioni ha provato? «E’ un riconoscimento alla bontà del lavoro e pertanto molto gratificante. Non è la cosa per la quale io alleno perché al centro c’è sempre l’atleta di cui mi prendo cura, ma fa piacere».

Una stagione fantastica per Jasmine. C’è un segreto? «Se conoscessi i segreti di una stagione così avrei fatto Bingo. Credo che lei abbia semplicemente preso coscienza di un nuovo livello. Nel 2023 aveva chiuso tra le top 30 che è stato un obiettivo importante. La vittoria a Dubai, nel 1000, è stata determinante in questo processo di crescita, anche se c’era già stato il quarto turno agli Australian Open. Il risultato l’ha catapultata a un altro livello e lì ha preso fiducia, iniziando a competere con un altro pensiero, quello di fare sempre la prestazione. Prima giocava bene ma non aveva la certezza di ciò che era. Dopo il titolo conquistato a Dubai ha iniziato a pensare anche in modo diverso».

Vi sareste mai aspettati di salire così tanto a fine 2023? «Come dico spesso non ho la sfera di cristallo, quindi è stata una piacevole sorpresa. Ovvio però che centrare la top 30 e poter essere testa di serie nei tornei dello Slam e nei 1000 dava una carica maggiore per l’inizio del 2024 e questo è stato fondamentale. Non mi aspettavo certo che si issasse alla quarta poltrona mondiale».

Quali sono stati i momenti più importanti vissuti da coach nel 2024? «Le vittorie ti fanno vivere i momenti importanti, quindi il primo fra tutti quello degli ottavi raggiunti in Australia dove non aveva mai vinto una partita. Poi l’affermazione a Dubai, le due finali Slam a Parigi e Wimbledon, la medaglia olimpica a Parigi, anche se in quell’occasione non ero presente, le Wta Finals e la grande avventura vincente in Billie Jean King Cup».