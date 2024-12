Kyrgios: "Sinner e Swiatek? È disgustoso, numeri uno denunciati per doping..."

Nick Kyrgios prepara il ritorno in campo dopo un anno e mezzo di assenza. Il tennista australiano è atteso all'Atp 250 di Brisbane, dove affronterà all'esordio il francese numero 31 Atp Giovanni Mpetshi Perricard - gli azzurri Arnaldi e Berrettini sfideranno rispettivamente Alexei Popyrin e Grigor Dimitrov - . Eppure, nonostante l'importanza dell'incontro per la propria carriera, Kyrgios non può fare a meno di interessarsi alle vicende altrui , mostrando un irrunciabile interesse per le sorti dei due campioni Jannik Sinner e Iga Swiatek , entrambi coinvolti nel caso doping, con la polacca ex leader della graduatoria Wta che ha accettato la sospensione di un mese dall'attività agonistica e il numero 1 al mondo che attende l'udienza del Tas di Losanna, chiamato a prounciarsi sul ricorso presentato dalla Wada circa la "negligenza" dell'azzurro nel rispettare le linee di prevenzione e contrasto al doping. Ed è in occasione della conferenza stampa del Brisbane International che Kyrgios è nuovamente intervenuto sull'argomento, dicendosi "disgustato" dalle due vicende.

Kyrgios: "Sinner? Sono disgustato"

"Uno come me non proverebbe mai, nemmeno in tutta la vita, a doparsi in questo sport. Soprattutto per un infortunio come quello che ho vissuto io, ovviamente ci sono cose che potrebbero accelerare la guarigione, aiutare a tornare ai massimi livelli, aiutare il mio recupero, ma non è quello che sono. Sono sempre contrario a queste soluzioni". L'australiano è poi entrato nel merito della contaminazione accidentale che causato la positività al test antidoping di Sinner: "Io pago il mio team centinaia e migliaia di dollari per essere i professionisti che sono, per assicurarmi che ciò non accada, quindi sapevano che cosa era successo. Perché hanno aspettato dai cinque ai sei mesi per fare qualcosa al riguardo? Due numeri uno del mondo che vengono entrambi denunciati per doping è disgustoso per il nostro sport. È un aspetto orribile". Disputato Brisbane, torneo che ha vinto nel 2018, Kyrgios prenderà poi parte all'Australian Open, dove potrebbe essere sorteggiato già al primo turno contro il campione in carica. Nel doppio si unirà invece a Novak Djokovic - che a Brisbane proverà a conquistare il titolo numero 1000 in carriera - . Come da lui stesso dichiarato, nel caso in cui dovesse affrontare l'azzurro, inciterebbe il pubblico di casa "per scatenare una bolgia". Dichiarazioni che nelle ore successive hanno spinto moltissimi utenti a segnalare all'Atp una possibile violazione del codice di condotta.