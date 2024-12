"Tenuti all'oscuro per cinque mesi": Djokovic difende Kyrgios e su Sinner...

BRISBANE (Australia) - "Non è piacevole essere presi di mira da Kyrgios, ma allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto – specialmente sui social - di esprimersi. Nick è stato molto esplicito su alcune questioni, in particolare sul caso doping con Jannik coinvolto, e ha toccato alcuni punti giusti quando si tratta di trasparenza e incoerenza con i protocolli e con i confronti caso per caso". Intervenuto dallo Sky Deck di Brisbane alla vigilia dell’inizio della nuova stagione tennistica, Novak Djokovic commenta così le polemiche circa la positività di Sinner: "Abbiamo avuto molti giocatori in passato, e anche attualmente, che sono sospesi senza nemmeno essere stati sottoposti ai test antidoping, ma solo per averli saltati e per non aver comunicato dove si trovavano. Altri giocatori di livello inferiore sono invece ancora in attesa, da oltre un anno, che il loro caso venga risolto. Il punto è questo, non se Sinner abbia assunto la sostanza proibita intenzionalmente o meno. Conosco Jannik da quando era molto giovane e non mi sembra uno che farebbe certe cose. Sono davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, nel vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi da quando ha ricevuto quella notizia. Non è una bella pubblicità per il nostro sport