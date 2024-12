Berrettini eliminato al 1º turno: a Brisbane passa Thompson in rimonta

Comincia male la nuova stagione per Matteo Berrettini . Il Martello - chiamato a continuare la risalita della graduatoria mondiale - esce sconfitto dall'incontro valido per il primo turno dell'Atp 250 di Brisbane, subendo la rimonta dell'australiano Jordan Thompson che si impone con il punteggio finale di 3-6, 6-3, 6-4. Il numero 26 al mondo pareggia dunque i conti con il campione azzurro, che nel 2019 si era aggiudicato il primo precedente allo Us Open.

Tocca ad Arnaldi

Occhi puntati ora sull'altro italiano in gara a Brisbane, ovvero il numero 37 Atp Matteo Arnaldi, che martedì 31 agosto affronterà l'australiano Alexei Popyrin (orario da definire). I due di ritroveranno uno contro l'altro per la 4ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti vede l'azzurro in vantaggio grazie ai successi rimediati nel 2023 in Coppa Davis e al Masters 1000 di Shanghai. L'unica vittoria dell'australiano, che nel ranking mondiale occupa il 24º posto, rimanda invece a Umago 2023.