Kyrgios fuori da Brisbane, ko in tre set. Arnaldi passa facile con Popyrin

BRISBANE (Australia) - Doveva essere il torneo del riscatto per Nick Kyrgios che negli ultimi mesi ha deciso di prendersi titoli e copertine più per le sue dichiarazioni nei confronti di Sinner sul caso Clostebol che sul campo. E proprio sul campo di Brisbane, il tennista australiano è costretto subito a cedere al primo turno nell'Atp 250 di casa al giovane francese Mpetshi Perricard. Termina al terzo set, dopo due ore e mezzo di gioco, un match che per tre volte ha assegnato il set al tie break. 7-6(2), (4)6-7, 7-6(3) il finale con Mpetshi Perricard che stacca il pass per gli ottavi dove affronterà Tiafoe.

Arnaldi supera Popyrin

Vittoria per Matteo Arnaldi nel primo turno del torneo Atp di Brisbane, in Australia. L'azzurro, numero 37 Atp, ha battuto il padrone di casa Alexei Popyrin, numero 24 Atp e testa di serie numero 7 del torneo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 9 minuti di gioco. I due non si incontravano dalla finale di Coppa Davis 2023, quando Arnaldi ha battuto l'australiano nella prima delle tre sfide concluse con il trionfo dell'Italia. Ora per il sanremese ci sarà la sfida contro lo statunitense Opelka.