Sonego ko a Hong Kong in un match infinito: avanza Norrie

Lorenzo Sonego è stato eliminato nel Atp 250 di Hong Kong al secondo turno da Cameron Norrie col punteggio di 6-2 4-6 6-1. Il tennista britannico, numero 49 del mondo, ha avuto la meglio in tre set in una partita infinita per le continue interruzioni per pioggia che hanno caratterizzato buona parte dell'incontro. Peccato per Sonego che non è riuscito a dare continuità dopo il bel successo all'esordio contro il giapponese Nakashima .

Sonego ko, la cronaca

Nel primo set non c'è stata molta partita con Norrie sempre in controllo e Sonego in grande sofferenza, in particolare sul suo rovescio: primo set chiuso sul 6-2 per il tennista britannico. Partita giocata a singhiozzo nel secondo set a causa delle continue interruzioni per pioggia. Tra uno stop e l'altro, il secondo set è andato all'azzurro che è riuscito a chiuderlo sul 6-4. Ma il terzo set non è iniziato nel migliore dei modi per Sonego che ha ceduto il servizio con Norrie che è andato avanti subito di un break. Il quinto game ha segnato di fatto la fine della partita: Norrie ha strappato di nuovo il servizio all'italiano per poi vincere il set per 6-1.