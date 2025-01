Sinner-Alcaraz, i duellanti: il "metodo Jannik” e le mosse di Carlos per ridurre il gap

Sinner, tieni duro

Ma vi sembra logico? Non solo… Ma come si fa (caro Nole…) a sostenere in negativo che il caso Sinner non abbia avuto tempi e modi dei precedenti, quando per la prima volta un’inchiesta è stata in grado di cogliere certe differenze, valutarle e grazie a esse andare dalla parte del giocatore? Vero, verissimo… In altri casi le cose non sono andate nello stesso modo. Ma era quello l’errore, non viceversa, e il “caso Sinner” sembra correggerlo. Il processo non ci sarà prima di febbraio inoltrato-primi dimarzo, e fino ad allora l’attuale vertice (Sinner è alla trentesima settimana da “capitano”) sarà – è il caso di dirlo – sub judice. Si richiede a Jannik di tenere duro per altri due mesi, o giù di lì. A distanza di un anno dal primo controllo, Sinner saprà finalmente di non essersi mai dopato, ma potrebbe risultare colpevole di non essersi comportato da poliziotto. È questo che vogliono? Ridicolo…